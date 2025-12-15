NCIR रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, भारत में हर साल 50 लाख नौकरियों की कमी

Jobs in India: देश के प्रतिष्ठित आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) की ताजा रिपोर्ट ने भारत के रोजगार संकट की गंभीर तस्वीर सामने रखी है। रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 से अब तक देश की कामकाजी आबादी में करीब 9 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में केवल 6 करोड़ नई नौकरियां सृजित हो सकीं। इसका अर्थ है कि हर साल औसतन 50 लाख नौकरियों की कमी बनी हुई है। यह स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है, जब हर साल 1 से 1.2 करोड़ युवा रोजगार बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।