PM मोदी की मां के अपमान पर गरमाई सियासत, NDA ने किया 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान

BJP के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा, मां भगवान की प्रतिमूर्ति होती है। इस घटना ने बिहार को कलंकित किया है। क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति और उनके परिवार के खिलाफ राजनीतिक मंच से ऐसी टिप्पणी की जा सकती है? उन्होंने इसे नारी सम्मान और बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं पर हमला बताया। जायसवाल ने कहा कि NDA की महिला मोर्चा 4 सितंबर को बंद का नेतृत्व करेगी, जो बिहार की राजनीति में पहली बार होगा। उन्होंने बिहार की जनता से इस बंद में शामिल होकर RJD और कांग्रेस का प्रतिकार करने की अपील की।