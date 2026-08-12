NEET-PG 2026 Update: टेस्ट सिटी को लेकर आया बड़ा अपडेट, गलत SMS से मचा भ्रम; NBEMS ने दी ये अहम सलाह

NEET PG 2026 Test City: NEET-PG 2026 की तैयारी में जुटे मेडिकल उम्मीदवारों के लिए टेस्ट सिटी से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। कुछ अभ्यर्थियों को तकनीकी गड़बड़ी के कारण SMS के जरिए गलत परीक्षा शहर की जानकारी पहुंच गई, जिससे परीक्षा केंद्र को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। अब National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) ने सही जानकारी उपलब्ध करा दी है। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे किसी अनधिकृत सूचना पर भरोसा करने के बजाय अपने आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच करें।