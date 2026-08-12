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NEET-PG 2026 Update: टेस्ट सिटी को लेकर आया बड़ा अपडेट, गलत SMS से मचा भ्रम; NBEMS ने दी ये अहम सलाह

NEET PG 2026 Test City Allotment: टेस्ट सिटी आवंटन को लेकर जारी भ्रम के बीच NBEMS ने उम्मीदवारों को स्थिति स्पष्ट कर दी है। गलत SMS मिलने वाले अभ्यर्थियों को सही जानकारी SMS और ईमेल के जरिए दी गई है। लेकिन परीक्षा से पहले एक और जरूरी जांच करना न भूलें।
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भारत

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Manoj Vashisth

Aug 12, 2026

NEET-PG 2026 latest Update

NEET-PG 2026: गलत टेस्ट सिटी SMS से बढ़ा भ्रम, NBEMS ने जारी किया जरूरी अपडेट (फोटो सोर्स: ANI)

NEET PG 2026 Test City: NEET-PG 2026 की तैयारी में जुटे मेडिकल उम्मीदवारों के लिए टेस्ट सिटी से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। कुछ अभ्यर्थियों को तकनीकी गड़बड़ी के कारण SMS के जरिए गलत परीक्षा शहर की जानकारी पहुंच गई, जिससे परीक्षा केंद्र को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। अब National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) ने सही जानकारी उपलब्ध करा दी है। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे किसी अनधिकृत सूचना पर भरोसा करने के बजाय अपने आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच करें।

NEET-PG 2026 Update: गलत SMS से बढ़ी चिंता, NBEMS ने साफ की स्थिति

NEET-PG 2026 के टेस्ट सिटी आवंटन को लेकर कुछ उम्मीदवारों के बीच उस समय चिंता बढ़ गई, जब उन्हें SMS के माध्यम से परीक्षा शहर की गलत जानकारी प्राप्त हुई। मेडिकल प्रवेश परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण चरण में टेस्ट सिटी की सूचना बेहद अहम होती है, क्योंकि इसके आधार पर उम्मीदवार यात्रा, ठहरने और परीक्षा दिवस की तैयारियां तय करते हैं।

NBEMS के मुताबिक, यह समस्या तकनीकी कारणों से हुई थी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि संबंधित उम्मीदवारों को सही टेस्ट सिटी की जानकारी दोबारा SMS और ईमेल के माध्यम से भेजी जा चुकी है। साथ ही सही विवरण उम्मीदवारों के आधिकारिक applicant portal पर भी उपलब्ध कराया गया है।

इसलिए जिन अभ्यर्थियों को पहले कोई अलग या गलत शहर बताया गया था, उन्हें पुराने SMS के आधार पर आगे की योजना नहीं बनानी चाहिए। सबसे पहले अपने पोर्टल पर प्रदर्शित ताजा जानकारी देखना जरूरी है।

30 अगस्त को होगी NEET-PG 2026 परीक्षा

NBEMS के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार NEET-PG 2026 का आयोजन 30 अगस्त 2026 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में किया जाना है। परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी।

टेस्ट सिटी की सूचना 11 अगस्त 2026 को उपलब्ध कराने का कार्यक्रम तय किया गया था। ऐसे में परीक्षा अब ज्यादा दूर नहीं है और उम्मीदवारों के लिए शहर से संबंधित जानकारी की पुष्टि करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।

उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि NBEMS ने पहले ही स्पष्ट किया था कि NEET-PG 2026 में टेस्ट सिटी आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर नहीं किया जाएगा। यानी आवेदन जल्दी जमा करने से किसी खास टेस्ट स्टेट, टेस्ट सिटी या टेस्ट सेंटर पर प्राथमिकता का अधिकार नहीं मिलता।

NEET-PG 2026 Update: उम्मीदवार अभी क्या करें?

अगर किसी अभ्यर्थी को टेस्ट सिटी से संबंधित SMS मिला है और वह जानकारी उसके Applicant Portal पर दिखाई जा रही जानकारी से अलग है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उम्मीदवारों के लिए बेहतर होगा कि वे:

  • अपने NBEMS applicant portal में लॉगिन कर टेस्ट सिटी की जानकारी जांचें।
  • NBEMS से आया नवीनतम SMS और ईमेल देखें।
  • पुराने या संदिग्ध SMS के आधार पर यात्रा की योजना न बनाएं।
  • परीक्षा से संबंधित किसी भी बदलाव की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोत से लें।
  • सोशल मीडिया पोस्ट, WhatsApp संदेश या अनजान वेबसाइटों पर दिखाई गई जानकारी को बिना सत्यापन के सही न मानें।फर्जी वेबसाइटों और भ्रामक खबरों से रहें सावधान

परीक्षा नजदीक आने के साथ ही NEET-PG से जुड़ी अधूरी और गलत जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल सकती है। ऐसे में उम्मीदवारों को खास तौर पर फर्जी वेबसाइटों, अनधिकृत अपडेट और भ्रामक दावों से सावधान रहने की जरूरत है।

NBEMS ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि परीक्षा से संबंधित प्रमाणिक जानकारी के लिए केवल उसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत संचार माध्यमों पर भरोसा करें। NBEMS की आधिकारिक नोटिस बोर्ड पर NEET-PG 2026 से जुड़े नोटिस भी उपलब्ध हैं।

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Updated on:

12 Aug 2026 09:49 am

Published on:

12 Aug 2026 09:39 am

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