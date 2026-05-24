NEET UG 2026 Paper Leak: अभियुक्तों के बैंक खातों को खंगाल रही CBI, कोचिंग और पेपर प्रैक्टिस के नाम पर पेरेंट्स से वसूली गई मोटी रकम

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में प्रोफेसरों की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अब पूरे नेटवर्क की आर्थिक जांच में जुट गई है। जांच एजेंसी सभी अभियुक्तों के बैंक खातों और ट्रांजेक्शन को खंगाल रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कोचिंग, स्पेशल पेपर प्रैक्टिस और ‘गेस पेपर’ के नाम पर अभिभावकों से भारी रकम वसूली गई थी।