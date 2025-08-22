‘न तो राहुल गांधी PM बनेंगे, न ही…’: अमित शाह ने तमिलनाडु में विपक्ष पर निशाना साधा

Amit Shah attacks opposition in Tamil Nadu: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक सभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ DMK-कांग्रेस गठबंधन पर वंशवाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शाह ने जोर देकर कहा, न तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, न ही उदयनिधि मुख्यमंत्री। NDA की जीत दोनों जगह तय है।