राष्ट्रीय

‘न तो राहुल गांधी PM बनेंगे, न ही…’: अमित शाह ने तमिलनाडु में विपक्ष पर निशाना साधा

Amit Shah in Tamil Nadu: अमित शाह ने DMK सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार देते हुए आरोप लगाया कि यह तमिल शास्त्रीय ग्रंथ 'थिरुक्कुरल' के आदर्श शासक के मार्गदर्शन के विपरीत काम कर रही है।

चेन्नई

Shaitan Prajapat

Aug 22, 2025

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Photo-IANS)

Amit Shah attacks opposition in Tamil Nadu: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक सभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ DMK-कांग्रेस गठबंधन पर वंशवाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शाह ने जोर देकर कहा, न तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, न ही उदयनिधि मुख्यमंत्री। NDA की जीत दोनों जगह तय है।

DMK सरकार पर भ्रष्टाचार का इल्जाम

अमित शाह ने DMK सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार देते हुए आरोप लगाया कि यह तमिल शास्त्रीय ग्रंथ 'थिरुक्कुरल' के आदर्श शासक के मार्गदर्शन के विपरीत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 'थिरुक्कुरल' के सिद्धांतों के अनुसार शासन चला रहे हैं। शाह ने DMK नेताओं के भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र करते हुए पूर्व मंत्री के. पोनमुडी और वी. सेंथिल बालाजी का उदाहरण दिया, जो जेल में रहते हुए भी मंत्रिमंडल में बने रहे। उन्होंने सवाल उठाया, "क्या जेल में रहकर सरकार चलाना उचित है?

130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विवाद

शाह ने हाल ही में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक का बचाव किया, जो गंभीर अपराधों में 30 दिन तक जेल में रहने वाले मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है। उन्होंने स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके नेता काले कारनामों में लिप्त हैं, उन्हें इस विधेयक को काला कानून कहने का कोई अधिकार नहीं है। शाह ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ NDA की प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया।

NDA की जीत का दावा

शाह ने BJP और AIADMK के गठबंधन को तमिलनाडु के विकास का रास्ता बताया और 2026 के विधानसभा चुनाव में NDA की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP को 18% और AIADMK को 21% वोट मिले, जो मिलकर 39% बनते हैं, जो NDA की मजबूत स्थिति दर्शाता है।

तमिल संस्कृति का सम्मान

शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए, जैसे 'थिरुक्कुरल' का 13 भाषाओं में नए संसद भवन में स्थापित करना। उन्होंने तमिलनाडु के लोगों से NDA को समर्थन देने की अपील की।

Published on:

22 Aug 2025 08:55 pm

Hindi News / National News / 'न तो राहुल गांधी PM बनेंगे, न ही…': अमित शाह ने तमिलनाडु में विपक्ष पर निशाना साधा

