Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Nepal Gen Z Protest: नेपाल पर भारत की पैनी नजर, विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद पीएम मोदी ने भी कर दी बड़ी अपील

नेपाल में ज़ेनरेशन ज़ेड के हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार सतर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की अपील करते हुए घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त किया है और विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को नेपाल यात्रा स्थगित करने की सलाह जारी की है। अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है और नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। भारत नेपाल की स्थिरता के लिए चिंतित है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 10, 2025

पीएम मोदी (Photo-IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और पंजाब दौरे से लौटने के बाद एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें नेपाल में हो रही हिंसक घटनाओं पर गंभीरता से चर्चा की गई।

प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल में जारी अस्थिरता, विशेष रूप से युवाओं की मौत पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसे हृदय विदारक बताते हुए कहा कि नेपाल में हुई हिंसा से उनका मन व्यथित है।

ये भी पढ़ें

Nepal Protest: नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच फंसे जयपुर के 200 लोग, भारत सरकार से लगाई गुहार
जयपुर
image

पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लौटने पर आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। नेपाल में हिंसा हृदयविदारक है।

उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुःख है कि कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के सभी भाइयों और बहनों से विनम्रतापूर्वक शांति का समर्थन करने की अपील करता हूं।

बता दें कि नेपाल में फैले हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां की यात्रा स्थगित करने की सलाह दी।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने मंगलवार को एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि भारतीय नागरिक तब तक नेपाल न जाएं जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती।

अब तक 19 लोगों की गई जान

इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल की स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को वहां की यात्रा स्थगित करने की सलाह दी जाती है। जो भारतीय नागरिक इस समय नेपाल में हैं, वे अपने आवास पर ही रहें, सड़कों पर न निकलें और पूरी सतर्कता बरतें।

साथ ही मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिक स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों, नेपाल सरकार और भारत के काठमांडू स्थित दूतावास द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति में दूतावास के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने की अपील भी की गई।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Sept 2025 07:16 am

Hindi News / National News / Nepal Gen Z Protest: नेपाल पर भारत की पैनी नजर, विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद पीएम मोदी ने भी कर दी बड़ी अपील

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.