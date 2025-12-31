माउंट एवरेस्ट को ‘कूड़ाघर’ बनने से बचाएगा नेपाल, हटा दी 11 साल पुरानी कचरा नीति, अब ड्रोन और रोपवे का होगा इस्तेमाल

बेस कैंप और ऊंचे कैंपों पर कचरा संग्रह केंद्र बनाए जाएंगे। चढ़ाई के व्यस्त मौसम में निगरानी को मजबूत किया जाएगा और खास ऊंचाई पर सफाई दल तैनात किए जाएंगे। हर साल नियमित सफाई अभियान चलाकर दशकों से जमा पुराने कचरे और मानव अवशेषों को हटाया जाएगा। नेपाल सरकार का मानना है कि यह योजना हिमालयी चोटियों को लंबे समय तक साफ रखने में मदद करेगा।