क्या आप भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं? शिवराज सिंह ने दिया ये जवाब

New BJP president: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलों को खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के साथ हाल ही में दिल्ली में हुई उनकी 45 मिनट की मुलाकात ने इन चर्चाओं को हवा दी थी। मंगलवार को ग्वालियर में पत्रकारों से बात करते हुए चौहान ने स्पष्ट किया कि उनका ध्यान केवल कृषि और ग्रामीण विकास पर है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। इस समय मेरे रोम-रोम में कृषि और मेरी सांसों में किसान हैं।