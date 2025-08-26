Patrika LogoSwitch to English

क्या आप भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं? शिवराज सिंह ने दिया ये जवाब

New BJP president: आरएसएस प्रमुख के साथ मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चा के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सवाल को टाल दिया कि क्या वह अगले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं।

Shaitan Prajapat

Aug 26, 2025

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Photo-IANS)

New BJP president: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलों को खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के साथ हाल ही में दिल्ली में हुई उनकी 45 मिनट की मुलाकात ने इन चर्चाओं को हवा दी थी। मंगलवार को ग्वालियर में पत्रकारों से बात करते हुए चौहान ने स्पष्ट किया कि उनका ध्यान केवल कृषि और ग्रामीण विकास पर है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। इस समय मेरे रोम-रोम में कृषि और मेरी सांसों में किसान हैं।

किसानों की सेवा को बताया पूजा

चौहान ने जोर देकर कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि, ग्रामीण विकास और स्वयं सहायता समूहों के जरिए ‘लखपति दीदी’ बनाने की सरकारी योजना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा, मैंने कभी भाजपा अध्यक्ष पद के बारे में नहीं सोचा, न ही किसी ने मुझसे इस बारे में बात की। मैं अपने वर्तमान दायित्व को पूजा की तरह निभा रहा हूं। किसानों की सेवा मेरे लिए ईश्वर की पूजा है। चौहान की यह टिप्पणी उनकी प्रतिबद्धता और जमीन से जुड़े नेतृत्व की शैली को दर्शाती है, जिसके लिए उन्हें ‘मामा’ के रूप में जाना जाता है।

भाजपा अध्यक्ष पद की रेस में नाम

वर्तमान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल दो साल पहले समाप्त हो चुका है, और पार्टी जल्द ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। 66 वर्षीय चौहान, जो मध्य प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक प्रमुख ओबीसी नेता हैं, इस पद के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी लाडली लक्ष्मी योजना और भवंतर भुगतान योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने भाजपा को मध्य प्रदेश में 2008, 2013 और 2023 के विधानसभा चुनावों में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

राजनीतिक भविष्य पर अटकलें

चौहान की आरएसएस प्रमुख से मुलाकात को भाजपा और संघ के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। हालांकि, चौहान ने स्पष्ट किया कि वह पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर राष्ट्रीय सेवा को प्राथमिकता देंगे। अन्य दावेदारों में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण के नाम भी चर्चा में हैं।

26 Aug 2025 09:25 pm

Hindi News / National News / क्या आप भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं? शिवराज सिंह ने दिया ये जवाब

