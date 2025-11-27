कैसे होगी जजों की नियुक्ति? खत्म होगा कॉलेजियम सिस्टम? याचिका पर विचार करेंगे नए चीफ जस्टिस

वकील ने शीर्ष अदालत में यह भी कहा कि दूसरे बेंचों ने भी उनकी याचिका पर सही से ध्यान नहीं दिया।। जिस पर CJI ने हिंदी में कहा- अब हम हिंदी में जवाब देंगे। जान बुझाकर यह कर रहे हो तुम। हम हिंदी में बात करेंगे। हालांकि, वकील ने कहा कि वह हिंदी नहीं समझते। इस पर, नए चीफ जस्टिस ने कहा- हम याचिका पर विचार करेंगे।