Covid-19: केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक जारी की नई गाइडलाइंस, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले खत्म होने की बात कही जा रही हो और बीते छह माह में पहली बार एक्टिव केस की संख्या तीन लाख से कम पहुंच गई हो, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस महामारी का खतरा खत्म नहीं हुआ है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को आगामी त्योहारों के मद्देनजर 31 अक्टूबर तक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों में बताया गया है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस के तेज और प्रभावी नियंत्रण उपायों के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी और कवरेज में बढ़ावा करने पर लगातार फोकस करना चाहिए।

केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एनडीएमए को देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए आदेश देने को कहा है। इसके तहत सभी राज्य सरकारों को बीते 21 सितंबर को केंद्रीयस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोरोना पर नियंत्रण पाने के उपायों को लागू करने के लिए कहा गया है।

Union Home Ministry directs all States/UTs to implement 'Prompt and Effective Measures' specified in a Sept 21 advisory issued in view of festivals, until Oct 31 pic.twitter.com/tEf1QKODZB