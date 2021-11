कोरोना के ओमीक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनियाभर में खौफ है। इसके चलते सभी देश कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। इसी क्रम में भारत ने भी अहम फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बताया गया कि कोरोना की ये नई गाइडलाइन 1 दिसंबर से लागू होंगी।

new guidelines for international arrivals in india by dec 1