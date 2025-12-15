कौन है राज कुमार गोयल, जिस पर राष्ट्रपति ने जताया भरोसा और दे दी बड़ी जिम्मेदारी

Raj Kumar Goel: हाल ही में राज कुमार गोयल ने अपना नया पदभार संभाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। राज कुमार गोयल को सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों को देखना होगा। साथ ही निष्पक्षता और समय का ध्यान रखते हुए सारे मामलों को सुलझाना होगा। राज कुमार गोयल के नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी। बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद 13 सितंबर को हीरालाल सामरिया के रिटायर होने के बाद खाली हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति ने राज कुमार गोयल पर भरोसा जताया कि वह अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे और सोमवार को उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त का पद सौंपा गया।