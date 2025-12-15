15 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

कौन है राज कुमार गोयल, जिस पर राष्ट्रपति ने जताया भरोसा और दे दी बड़ी जिम्मेदारी

Chief Information Commissioner: हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज कुमार गोयल को उनके नए पद के लिए शपथ दिलाई है। राम गोयल, सरकार और नागरिकों के बीच सरकारी सूचनाओं में पारदर्शिता लाने का काम करेंगे।

भारत

image

Kuldeep Sharma

Dec 15, 2025

chief information commissioner

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज कुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई (Photo-IANS)

Raj Kumar Goel: हाल ही में राज कुमार गोयल ने अपना नया पदभार संभाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। राज कुमार गोयल को सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों को देखना होगा। साथ ही निष्पक्षता और समय का ध्यान रखते हुए सारे मामलों को सुलझाना होगा। राज कुमार गोयल के नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी। बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद 13 सितंबर को हीरालाल सामरिया के रिटायर होने के बाद खाली हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति ने राज कुमार गोयल पर भरोसा जताया कि वह अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे और सोमवार को उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त का पद सौंपा गया।

कौन है राज कुमार गोयल

राज कुमार गोयल पूर्व में IAS अधिकारी रह चुके हैं। वह 1990 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी थे। गोयल सचिव भी रह चुके हैं। वह 31 अगस्त को कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग में सचिव के पद से रिटायर हुए थे। साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) के रूप में भी काम किया है। राज कुमार गोयल केंद्र और जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं।

सूचना आयुक्त के रूप में भूमिका

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज कुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में उन्हें RTI से जुड़े मामलों को निष्पक्षता से सुलझाना होगा और नागरिकों के लिए सरकारी जानकारियों में पारदर्शिता लानी होगी। राष्ट्रपति ने भरोसा जताया है कि गोयल अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। साथ ही उन्हें RTI से जुड़े सभी मामलों को समय पर सुलझाना होगा।

राज कुमार गोयल की सिफारिश

पूर्व IAS अधिकारी राज कुमार गोयल के नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी। इस समिति में तीन सदस्य थे, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल थे। इस समिति ने मुख्य सूचना आयुक्त और आठ सूचना आयुक्तों के नामों को मंजूरी दी थी।

शपथ समारोह में उपराष्ट्रपति भी रहे मौजूद

राज कुमार गोयल के शपथ समारोह में उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह उपस्थित रहे। साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।
बता दें कि सूचना आयोग की अध्यक्षता मुख्य सूचना आयुक्त करते हैं। साथ ही इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी सूचना आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाल रहे हैं।

Published on:

Hindi News / National News / कौन है राज कुमार गोयल, जिस पर राष्ट्रपति ने जताया भरोसा और दे दी बड़ी जिम्मेदारी

