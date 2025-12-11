11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राहुल गांधी, पीएम मोदी और गृहमंत्री के बीच हुई 90 मिनट की मीटिंग, क्या हुई बात? LoP ने इन मुद्दों पर जताई असहमति

Rahul Gandhi met PM Modi and Amit Shah: राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ 90 मिनट की मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने सरकार को अपना असहमति पत्र सौंपा। जानिए, किन मुद्दों पर हुई बात...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 11, 2025

Rahul Gandhi

राहुल गांधी (फाइल फोटो-पत्रिका)

Rahul Gandhi met PM Modi and Amit Shah: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की स्वतंत्रता को कमजोर करने को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद बीते बुधवार को उन्होंने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ 90 मिनट की मीटिंग की। इस मीटिंग की वजह मुख्य सूचना आयुक्त (CIC), आठ सूचना आयुक्तों व एक सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति पर चर्चा करना था।

सरकार को सौंपा असहमति पत्र

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने इन सभी नियुक्तियों के संबंध में अपना विस्तृत असहमति पत्र सरकार के सामने पेश किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के सामने उच्चस्तरीय संवैधानिक एवं स्वायत्त संस्थाओं में सामाजिक न्याय और समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस नेता (Congress) ने अफसरशाही के इन ऊंचे पर पदों पर पिछड़े वर्गों खासकर दलितों, ओबीसी, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारियों की नियुक्ति करने की जरूरत की बात कही। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भारत की 90 फीसदी आबादी को शीर्ष संस्थागत नियुक्तियों से बाहर रखा जा रहा है। दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारी पक्षपात हो रहा है।

महज एक संयोग नहीं, बल्कि पैटर्न है- राहुल

राहुल गांधी ने PM और HM के साथ मीटिंग में कहा कि इन वर्गों का बहिष्कार महज एक संयोग नहीं है, बल्कि स्वायत्त संस्थाओं में पहले की नियुक्ति का सुसंगत पैटर्न है। राहुल गांधी ने सरकार से इन पदों के लिए आवेदकों की जातिगत संरचना को पारदर्शी बनाने की मांग की ताकि असमानता उजागर हो सके। कांग्रेसी नेता ने बताया कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि इन पदों के लिए आए आवेदनों में दलित समुदाय के आवेदक सात प्रतिशत से भी कम थे। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि शॉर्टलिस्ट में केवल एक ही दलित उम्मीदवार था। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में LoP को सरकार की तरफ से उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेने का आश्वासन मिला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Dec 2025 06:33 am

Hindi News / National News / राहुल गांधी, पीएम मोदी और गृहमंत्री के बीच हुई 90 मिनट की मीटिंग, क्या हुई बात? LoP ने इन मुद्दों पर जताई असहमति

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.