राहुल गांधी, पीएम मोदी और गृहमंत्री के बीच हुई 90 मिनट की मीटिंग, क्या हुई बात? LoP ने इन मुद्दों पर जताई असहमति

राहुल गांधी ने PM और HM के साथ मीटिंग में कहा कि इन वर्गों का बहिष्कार महज एक संयोग नहीं है, बल्कि स्वायत्त संस्थाओं में पहले की नियुक्ति का सुसंगत पैटर्न है। राहुल गांधी ने सरकार से इन पदों के लिए आवेदकों की जातिगत संरचना को पारदर्शी बनाने की मांग की ताकि असमानता उजागर हो सके। कांग्रेसी नेता ने बताया कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि इन पदों के लिए आए आवेदनों में दलित समुदाय के आवेदक सात प्रतिशत से भी कम थे। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि शॉर्टलिस्ट में केवल एक ही दलित उम्मीदवार था। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में LoP को सरकार की तरफ से उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेने का आश्वासन मिला है।