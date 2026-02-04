मणिपुर को लेकर बड़ा अपडेट, CM और दो-दो डिप्टी सीएम की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय से जारी हुआ नया नोटिफिकेशन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Photo-X @AmitShah)
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(2) के तहत जारी घोषणा को रद्द कर दिया है। पिछली घोषणा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई थी।
राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित नई घोषणा में कहा गया है कि बुधवार (4 फरवरी, 2026) को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन वापस ले लिया गया है।
घोषणा में लिखा है- संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एतद्द्वारा 13 फरवरी, 2025 को उक्त अनुच्छेद के तहत मेरे द्वारा जारी की गई घोषणा को मणिपुर राज्य के संबंध में 4 फरवरी, 2026 से प्रभावी रूप से रद्द करती हूं।
यह फैसला मंगलवार को बीजेपी द्वारा दो बार के विधायक युमनाम खेमचंद सिंह को संघर्षग्रस्त मणिपुर में विधायक दल का नेता घोषित करने और उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री नामित करने के एक दिन बाद आया है।
बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के विधायकों की बैठक में यह फैसला लिया गया था। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। सिंह के दो उपमुख्यमंत्री होंगे, एक कुकी-समुदाय से और दूसरा नागा समुदाय से।
कांगपोकपी के विधायक नेमचा किपगेन को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गठबंधन सहयोगी नागा पीपल्स फ्रंट जल्द ही नागा उपमुख्यमंत्री का नाम घोषित करेगा।
62 वर्षीय खेमचंद सिंह मैतेई समुदाय के सदस्य और एक इंजीनियर हैं। वह पहले बिरेन सिंह सरकार में नगर प्रशासन मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2022 में भी वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में उभरे थे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल 13 फरवरी को राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया था, जिसमें संवैधानिक शासन के टूटने का हवाला दिया गया था। यह फैसला 9 फरवरी, 2025 को एन बीरेन सिंह के मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद लिया गया।
उनका इस्तीफा लंबे समय से चल रही जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच आया, जिसने लगभग दो सालों से राज्य को परेशान कर रखा था। 3 मई, 2023 से मणिपुर में काफी हिंसा और कानून-व्यवस्था की समस्याएं देखी गई हैं।
इसमें मैतेई और कुकी-जोमी समुदायों के बीच झड़पों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों लोग विस्थापित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री एन। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राजनीतिक तनाव बढ़ गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा।
मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, 3 जनवरी को इस पद पर नियुक्त होने के बाद से अलग-अलग लोगों से मिल रहे हैं और उनसे पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने के बारे में फीडबैक ले रहे हैं।
