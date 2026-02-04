मणिपुर को लेकर बड़ा अपडेट, CM और दो-दो डिप्टी सीएम की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय से जारी हुआ नया नोटिफिकेशन

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(2) के तहत जारी घोषणा को रद्द कर दिया है। पिछली घोषणा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई थी।