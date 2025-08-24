Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए पैटर्न से आफत की बारिश, IMD ने इन राज्यों को लेकर जारी किया अलर्ट

IMD Alert: देश भर के कई राज्यों में आज मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, राजस्थान को लेकर अलर्ट जारी किया है।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 24, 2025

mp weather
देश के कई राज्यों में अलर्ट (फोटो- पत्रिका फाइल)

IMD Alert: देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से ही देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश में 27 अगस्त तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। वहीं, हिमाचल में भी बारिश का दौर जारी रहेगा।

ये भी पढ़ें

PM-CM हटाने वाला बिल सिर्फ तमाशा, TMC सांसद ने कहा- हम नहीं होंगे JPC में शामिल
राष्ट्रीय
Derek

ओडिशा में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसम के नए पैटर्न से अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में मूसलाधार बारिश हो सकती है।

बिहार में 28 अगस्त तक भारी बारिश

मौसम विभाग ने कहा कि 28 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। विभाग ने आज दक्षिण पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के अधिकांश भागों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर और खगड़िया में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर लोगों से सतर्कता बरतने को कहा गया है।

यूपी के 40 जिलों में भारी बारिश की संभावना

उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। आज मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आज मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, कानपुर, औरया, कन्नौज, उन्नाव, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर, बांदा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोरखपुर, संतकबीरनगर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, मुरादाबाद में बारिश की संभावना जताई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Aug 2025 08:01 am

Published on:

24 Aug 2025 08:00 am

Hindi News / National News / बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए पैटर्न से आफत की बारिश, IMD ने इन राज्यों को लेकर जारी किया अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.