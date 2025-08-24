बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए पैटर्न से आफत की बारिश, IMD ने इन राज्यों को लेकर जारी किया अलर्ट

IMD Alert: देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से ही देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश में 27 अगस्त तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। वहीं, हिमाचल में भी बारिश का दौर जारी रहेगा।
मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसम के नए पैटर्न से अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में मूसलाधार बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने कहा कि 28 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। विभाग ने आज दक्षिण पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के अधिकांश भागों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर और खगड़िया में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर लोगों से सतर्कता बरतने को कहा गया है।
उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। आज मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आज मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, कानपुर, औरया, कन्नौज, उन्नाव, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर, बांदा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोरखपुर, संतकबीरनगर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, मुरादाबाद में बारिश की संभावना जताई है।