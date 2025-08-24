बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए पैटर्न से आफत की बारिश, IMD ने इन राज्यों को लेकर जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने कहा कि 28 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। विभाग ने आज दक्षिण पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के अधिकांश भागों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर और खगड़िया में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर लोगों से सतर्कता बरतने को कहा गया है।