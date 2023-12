Petrol-Diesel prices: पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी, जानिए कहां सस्ता और कहां मंहगा हुआ तेल

Dec 27, 2023

New prices of petrol and diesel: राष्ट्रीय तेल कंपनीयों ने बुधवार (27 दिसंबर) सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दामों में बदलाव कर दिया है।