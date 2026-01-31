1 फरवरी से बदल रहे हैं ये जरूरी नियम, आम आदमी की बढ़ेगी टेंशन

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कार, जीप और वैन कैटेगरी के नए FASTag के लिए Know Your Vehicle (KYV) प्रक्रिया पूरी तरह खत्म कर दी है। अब FASTag जारी होने के बाद KYC वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक खुद वाहन डिटेल्स की जिम्मेदारी लेंगे। पुराने FASTag पर भी KYV तब तक नहीं मांगा जाएगा, जब तक कोई शिकायत (जैसे गलत जारी, लूज FASTag या दुरुपयोग) न आए। इससे नए यूजर्स को तेज और आसान प्रक्रिया मिलेगी।