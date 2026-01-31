31 जनवरी 2026,

शनिवार

राष्ट्रीय

1 फरवरी से बदल रहे हैं ये जरूरी नियम, आम आदमी की बढ़ेगी टेंशन

ये बदलाव आम नागरिकों की वित्तीय योजना, यात्रा और आदतों पर सीधा प्रभाव डालेंगे। विशेषज्ञों का सलाह है कि FASTag यूजर्स अपडेट चेक करें और तंबाकू/ईंधन खर्च के लिए बजट तैयार रखें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 31, 2026

New Rules

बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम

New Rules From 1st February 2026: 1 फरवरी 2026 (रविवार) से देश में कई महत्वपूर्ण नियम और बदलाव लागू हो रहे हैं, जो आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे। यूनियन बजट 2026-27 पेश होने वाले दिन ही ये अपडेट्स प्रभावी होंगे। FASTag से लेकर तंबाकू उत्पादों तक, यहां जानिए मुख्य बदलाव...

1- सिगरेट और तंबाकू उत्पाद महंगे होंगे

1 फरवरी से सिगरेट, गुटखा, जर्दा, पान मसाला (तंबाकू वाली) और अन्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ेंगे। फिल्टर्ड और लंबी सिगरेट पर ज्यादा ड्यूटी लगेगी। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की है, साथ ही पान मसाला पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस भी लगाया गया है। GST के अलावा ये अतिरिक्त चार्जेस रिटेल प्राइस बढ़ाएंगे। बीड़ी पर कम टैक्स स्लैब बरकरार रहेगा। इससे धूम्रपान करने वालों की जेब पर बोझ बढ़ेगा।

2- FASTag नियमों में बड़ी राहत

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कार, जीप और वैन कैटेगरी के नए FASTag के लिए Know Your Vehicle (KYV) प्रक्रिया पूरी तरह खत्म कर दी है। अब FASTag जारी होने के बाद KYC वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक खुद वाहन डिटेल्स की जिम्मेदारी लेंगे। पुराने FASTag पर भी KYV तब तक नहीं मांगा जाएगा, जब तक कोई शिकायत (जैसे गलत जारी, लूज FASTag या दुरुपयोग) न आए। इससे नए यूजर्स को तेज और आसान प्रक्रिया मिलेगी।

3- LPG सिलेंडर की कीमतों में संभावित बदलाव

LPG सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हैं। फरवरी में ग्लोबल LPG प्राइस और लागत के आधार पर रिवीजन होने की उम्मीद है। पिछले महीनों की तरह, घरेलू गैस कीमतों में उतार-चढ़ाव संभव है।

4- CNG, PNG और एविएशन फ्यूल में संभावित बढ़ोतरी

CNG, PNG (पाइपलाइन गैस) और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें भी 1 फरवरी से रिवाइज हो सकती हैं। इससे CNG/PNG यूजर्स के वाहन/घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, जबकि एविएशन फ्यूल महंगा होने पर एयर टिकटों पर असर पड़ सकता है।

5- बजट डे पर स्टॉक मार्केट खुले रहेंगे

1 फरवरी को यूनियन बजट पेश होने के बावजूद NSE और BSE नियमित समय पर खुले रहेंगे। ट्रेडिंग सामान्य रूप से चलेगी, जो निवेशकों के लिए राहत की बात है।

ये बदलाव आम नागरिकों की वित्तीय योजना, यात्रा और आदतों पर सीधा प्रभाव डालेंगे। विशेषज्ञों का सलाह है कि FASTag यूजर्स अपडेट चेक करें और तंबाकू/ईंधन खर्च के लिए बजट तैयार रखें। बजट के साथ ये नियम नई शुरुआत का संकेत हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / National News / 1 फरवरी से बदल रहे हैं ये जरूरी नियम, आम आदमी की बढ़ेगी टेंशन
