Pm Modi will inaugrate Sela Tunnel Today: पीएम मोदी के हाथों सेला सुरंग का उद्घाटन आज, भारतीय सेना को किसी भी मौसम में सीमा तक पहुंचने में होगी आसानी

नई दिल्लीPublished: Mar 09, 2024 11:59:33 am

Pm Modi will inaugrated Sela Tunnel Today: सेला सुरंग के बन जाने के बाद अब भारतीय सैनिकों को कभी भी मौसम के चलते पैदा हुई मुश्किलों से जूझना नहीं पड़ेगा। इसके निर्माण से 12 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है और एक ओर की यात्रा पूरी करने में करीब 90 मिनट की बचत होगी। सेला टनल का उद्घाटन आज ही दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा।

Sela Tunnel will help a lot to Indian Army: आपको याद होगा कि वर्ष 2022 में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी। यह झड़प तवांग तक जाने वाली सड़क के आसपास हुई थी जो सेला से होकर गुजरती है। तवांग की ओर जाने वाली यह सड़क दरअसल अरुणाचल प्रदेश में लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यहां तापमान कभी-कभी -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहां इतनी भारी बर्फबारी होती है कि यहां तक डीजल भी जम जाता है। इन इलाकों की सड़कों से गुजरना असंभव हो जाता है लेकिन अब सेला सुरंग के शुरू होने के बाद यहां पूरे साल किसी भी मौसम में आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय सेना को असम के गुवाहाटी और तवांग के बीच साल भर कनेक्टिविटी मिलेगी।