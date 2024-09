Next CM of Delhi: क्या फिर दिल्ली को मिलेगी महिला सीएम? AAP इन तीन नेताओं पर खेल सकती है दाव

अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा से दिल्ली की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) में अब नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

नई दिल्ली•Sep 15, 2024 / 01:20 pm• Shaitan Prajapat

Who will be the next CM of Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा कर दी है कि वह दो दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के भीतर से ही नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। यह कदम उन्होंने भाजपा के कथित षड्यंत्रों का सामना करने के लिए उठाया है। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वह फिर से तभी मुख्यमंत्री बनेंगे जब जनता से उन्हें स्पष्ट जनादेश मिलेगा। अगर दिल्ली के अगले सीएम को लेकर कयास लगाए जा रहे है।

