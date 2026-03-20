NIA की बड़ी कार्रवाई, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश के आरोप में अमेरिकी और यूक्रेनी नागरिक गिरफ्तार

अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर के रहने वाले मैथ्यू एरॉन वैनडाइक, जिन्हें एजेंसी इस साजिश का मास्टरमाइंड मानती है, सुरक्षा विश्लेषक, डोक्यूमेंटरी फिल्ममेकर और सन्स ऑफ़ लिबर्टी इंटरनेशनल (SOLI) नामक संगठन का संस्थापक बताया जा रहा है। वैनडाइक ने 2011 में लीबिया के गृह युद्ध के दौरान विद्रोही गुटों के साथ भाग लिया था। इराक में ISIS के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सीरिया के संघर्ष में शामिल रहे और 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनियों को सैन्य ट्रेनिंग दी।