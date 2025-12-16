पहलगाम आतंकी हमला: NIA ने दाखिल की चार्जशीट, पाक आतंकी संगठन LeT और TRF को बनाया आरोपी

चार्जशीट में पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट्ट को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा उन तीन पाकिस्तानी आतंकियों फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें जुलाई 2025 में दाचीगाम में ऑपरेशन महादेव के दौरान मार गिराया गया था। आठ महीने की गहन वैज्ञानिक जांच में एनआईए ने साजिश की कड़ियां पाकिस्तान तक जोड़ी हैं। आतंकियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार परवेज अहमद और बशीर अहमद जोथड़ ने पूछताछ में हमलावरों की पहचान उजागर की थी। सभी आरोपियों पर बीएनएस-2023, शस्त्र अधिनियम और यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।