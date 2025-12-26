Counter-terrorism policy: मोदी सरकार की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में क्या होगा? दो दिन तक चलेगा मंथन, अमित शाह भी रहेंगे मौजूद

गृहमंत्रालय के मुताबिक सम्मेलन में ऑपरेशनल फोर्सों, तकनीकी, कानूनी और फोरेंसिक विशेषज्ञों और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में लगी एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न होने वाले खतरों पर विचार-विमर्श होगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 'होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच' की भावना से आतंकवाद के खतरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए औपचारिक चैनल स्थापित करके सभी पक्षों के बीच तालमेल विकसित करना और भविष्य की नीति निर्माण के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत करना है।