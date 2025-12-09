राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ वाले सवाल पर निशिकांत दुबे का तीखा पलटवार: ‘पहली EVM तो राजीव गांधी ही लाए थे’

राहुल गांधी के भाषण के तुरंत बाद बोलते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, मैं आरएसएस से हूँ और मुझे इस पर गर्व है। उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए कहा, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। खोदा पहाड़, निकली चुहिया। यह वही कांग्रेस है जो शहीदों की चिताओं पर खड़ी हुई, जिसने देश को बाँटा। आज राहुल गांधी काँपते और कन्फ्यूज नजर आ रहे थे। अचानक वे संविधान की बात करने लगे। मैं 1976 की पूरी संविधान संशोधन बहस लेकर आया हूं – कैसे कांग्रेस ने संविधान को कुचला, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है।