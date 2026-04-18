NIT कुरुक्षेत्र में एक महीने में तीसरे छात्र ने दी अपनी जान, कैंपस में विद्रोह भड़का, प्रशासन ने 4 मई तक की छुट्टी

हालांकि, प्रशासन ने कैंपस में तनाव बढ़ने पर 17 अप्रैल से 4 मई तक एग्जाम की तैयरी के लिए प्रेप हॉलिडे घोषित कर दिए हैं, जिससे नियमित कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इस फैसले पर छात्रों ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 22 अप्रैल तक निर्धारित कक्षाएं पूरी नहीं हुई थीं और सिलेबस अधूरा है। बता दें कि पिछले दो महीनों में यह चौथी ऐसी घटना है। 16 फरवरी, 31 मार्च और 8 अप्रैल को भी इसी तरह के मामले सामने आए थे। इन घटनाओं ने न केवल संस्थान बल्कि पूरे देश में छात्र मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है।