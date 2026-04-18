संसद में ज्यादा वोट मिलने के बाद भी क्यों पास नहीं हुआ महिला आरक्षण बिल, क्या है इसके पीछे संवैधानिक कारण

विपक्ष का स्पष्ट रुख था कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन डिलिमिटेशन के साथ इसे जोड़ना सही नहीं है। इसी असहमति ने बिल के समर्थन को प्रभावित किया। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्हें भविष्य में महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने 2029 से महिला आरक्षण लागू करने के फैसले का बचाव किया। बिल के गिरने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया कि सरकार अब इससे जुड़े अन्य दो बिल डिलिमिटेशन और सीट वृद्धि को आगे नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि ये सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।