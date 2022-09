जिस हाईवे पर गई साइरस मिस्त्री की जान उसे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी माना खतरनाक, कही यह बात

Nitin Gadkari on Cyrus Mistry Road Accident: टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में शामिल शापोरजी पालोनजी समुह के मुखिया पालोनजी मिस्त्री के छोटे बेटे साइरस मिस्त्री की रविवार को एक हादसे में मौत हो गई। इस हादसे पर अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

Nitin Gadkari on Cyrus Mistry Road Accident: टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और देश के मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री का आज मुंबई के वर्ली में पारसी रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार के मौके पर कारोबारी जगत के कई लोग मौजूद थे। इधर सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री के निधन पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिस हाईवे पर साइरस मिस्त्री की कार का एक्सीडेंट हुआ, उसे परिवहन नितिन गडकरी ने भी खतरनाक माना है।

Nitin Gadkari on Cyrus Mistry Road Accident says Mumbai Ahmedabad Highway is dangerous