बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने दिया पहले संबोधन, PM मोदी का जिक्र कर रही ये बात

दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में नितिन नबीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में पार्टी के इतिहास और भविष्य की चुनौतियों पर बात की। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2006 में जब मैं पहली बार विधायक बना, तब से मैं देख रहा हूं कि राजनाथ सिंह ने किस प्रकार हर कार्यकर्ता से जुड़ने का प्रयास किया।