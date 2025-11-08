‘चुनाव के बाद नीतीश ही होंगे सीएम’, राजनाथ सिंह ने कर दिया ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो गया है। दूसरे फेज की वोटिंग तीन दिन बाद यानी 11 नवंबर को होनी है। NDA के सीएम फेस को लेकर उठ रहे सवालों के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि चुनाव के बाद नीतीश की बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में एनडीए बिहार की 243 में से 160 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा।