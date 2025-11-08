Patrika LogoSwitch to English

‘चुनाव के बाद नीतीश ही होंगे सीएम’, राजनाथ सिंह ने कर दिया ऐलान

रक्षा मंत्री ने कहा कि चुनाव के बाद नीतीश की बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही उन्होंने नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। जानिए क्या कहा...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 08, 2025

Rajnath Singh in Jodhpur

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फोटो- पत्रिका

बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो गया है। दूसरे फेज की वोटिंग तीन दिन बाद यानी 11 नवंबर को होनी है। NDA के सीएम फेस को लेकर उठ रहे सवालों के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि चुनाव के बाद नीतीश की बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में एनडीए बिहार की 243 में से 160 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा।

हम दो-तिहाई बहुमत से जीतेंगे

तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद से विपक्ष एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान करने की मांग कर रहा है। राजनाथ सिंह ने एक मीडिया समूह को दिए इंटरव्यू में कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। स्वाभाविक है कि चुनाव के बाद ही वही मुख्यमंत्री होंगे। हमारी रैली में जो उत्साह दिख रहा है। उससे निश्चित रूप से लगता है कि हमें दो-तिहाई बहुमत मिलेगा।

बिहार की महिलाओं को लगता है कानून का राज है: सिंह

रक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार की महिलाओं को लगता है कि नीतीश के काल में शासन व्यवस्था ठीक है। उन्होंने चिराग पासवान के डिप्टी सीएम बनाए जाने की खबरों पर कहा कि यह भविष्य की गर्त में हैं। जो भी होगा आम सहमति से तय किया जाएगा। जब सभी लोग एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि क्या किया जाना है।

PK कोई फैक्टर नहीं हैं

राजनाथ सिंह ने कहा कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं हैं। जन सुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद अगले भाजपा अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। भाजपा का वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पार्टी के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

08 Nov 2025 10:06 am

Published on:

08 Nov 2025 10:05 am

Hindi News / National News / 'चुनाव के बाद नीतीश ही होंगे सीएम', राजनाथ सिंह ने कर दिया ऐलान

