Bihar Politics: नीतीश ही होंगे सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कर दिया ऐलान

नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बस औपचारिकताएं पूरी करनी बाकी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 17, 2025

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (Photo-IANS)

Bihar Politics:बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। दिलीप जायसवाल ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि नई सरकार में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। केवल उन्हें नेता चुने जाने की औपचारिकता पूरी की जानी है।

उन्होंने कहा कि मंगलवार सुबह 10 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। इसमें पार्टी के नेता का चयन होगा। इसके बाद NDA विधानमंडल दल की बैठक होगी। जहां नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से नेता चुना जाएगा। जायसवाल ने आगे कहा कि पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत NDA शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे।

कैबिनेट की मीटिंग के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौपेंग नीतीश

डिप्टी पीएम सम्राट चौधरी आज सुबह नीतीश कुमार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। आज नीतीश कुमार सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इसके तुरंत बाद सीधे राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौपेंगे। आज और कल NDA में बैठकों का दौर चलेगा। कल यानी मंगलवार को बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी।

20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह

20 नवंबर की शाम को पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत NDA के बड़े नेता मौजूद होंगे।

CM nitish

Updated on:

17 Nov 2025 12:23 pm

Published on:

17 Nov 2025 11:39 am

Hindi News / National News / Bihar Politics: नीतीश ही होंगे सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कर दिया ऐलान

