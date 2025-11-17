Bihar Politics: नीतीश ही होंगे सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कर दिया ऐलान

उन्होंने कहा कि मंगलवार सुबह 10 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। इसमें पार्टी के नेता का चयन होगा। इसके बाद NDA विधानमंडल दल की बैठक होगी। जहां नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से नेता चुना जाएगा। जायसवाल ने आगे कहा कि पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत NDA शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे।