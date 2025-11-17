क्या बिहार के मतदाताओं ने दिया नीतीश को फेयरवेल गिफ्ट? क्या है ‘जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट हो गइल’ के पीछे की वजहें

2005 से अब तक बिहार की सियासत नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के ईर्द गिर्द घूम रही है। 2025 के चुनावी नतीजे भी यही साबित करते हैं कि बिहार में नीतीश का पर्याय कोई नहीं है। NDA को 202 सीटों पर जीत मिली। यह साल 2010 के बाद नीतीश के नेतृत्व में मिली दूसरी सबसे बड़ी सफलता है, लेकिन क्या यह नीतीश का आखिरी चुनाव है? क्या नीतीश को बिहार की जनता ने फेयरवेल दिया है? सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इन कयासों के पीछे नीतीश की उम्र और सेहत भी एक बड़ी वजह है। दरअसल, नीतीश की उम्र 73 हो गई है। अगला विधानसभा चुनाव 2030 में होना है। तब उनकी उम्र 78 हो जाएगी। वह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी जूझ रहे हैं।