बदल जाएगा निजामाबाद का नाम! तेलंगाना में BJP सांसद के ऐलान से गरमाई सियासत

Nizamabad Name Change: तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक बार फिर नाम बदलने का मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने 9 जनवरी 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान देते हुए कहा कि निजामाबाद का नाम जल्द ही उसके पुराने और मूल नाम ‘इंदूर’ में बदला जाएगा। सांसद अरविंद ने दावा किया कि निजामाबाद को पहले इंदूर (या इंद्रपुरी) के नाम से जाना जाता था और इसे बाद में निजाम शासन के दौरान बदला गया।