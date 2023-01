क्रेडिट कार्ड इश्यू कराना चाहता है श्रद्धा का आरोपी हत्यारा, अदालत का किया रुख

New Delhi

श्रद्धा वाकर का आरोपी हत्यारा आफताब पूनावाला सर्दी के कपड़ों को खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड इश्यू कराना चाहता है। इसके लिए उसने दिल्ली की अदालत का रुख किया है। वहीं उसकी हिरासत को कोर्ट ने 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है।

'No money to buy winter clothes': Shraddha's accused killer seeks release of debit, credit cards