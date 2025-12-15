सोशल मीडिया को लेकर CJI सूर्यकांत ने कही बड़ी बात, लोगों को दी यह सलाह

सीजेआई ने अपने करीब 15 माह के कार्यकाल के एजेंडे के बारे में कहा कि वह लंबित मुकदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और मौजूदा सिस्टम को सुव्यविस्थत करेंगे। साथ ही मध्यस्थता प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ऐसी व्यवस्था बनाना महत्वपूर्ण है जहां देश के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय और उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।