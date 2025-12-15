15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सोशल मीडिया को लेकर CJI सूर्यकांत ने कही बड़ी बात, लोगों को दी यह सलाह

सोशल मीडिया को लेकर सीजेआई ने कहा कि एक लाइन या कुछ अंश के आधार पर ट्रोलिंग जैसी चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 15, 2025

Justice Surya Kant

जस्टिस सूर्य कांत (Photo: IANS)

देश के नए चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने कहा है कि सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कठोर उपाय से स्वतंत्रता पर अंकुश लगने का खतरा होगा। एक इंटरव्यू में सीजेआई ने कहा कि सोशल मीडिया का एक उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़े रखना होना चाहिए।

हालांकि जब संदर्भ हटा दिया जाता है और लोगों को पूरी जानकारी नहीं दी जाती है तो इसका उल्टा असर होता है। यदि हम सावधान नहीं रहे तो ऐसे हालात हो सकते हैं कि जहां स्वतंत्रता व खुलेपन का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाए।

अदालती कार्यवाही के अंश दिखाकर ट्रोलिंग पर सीजेआई ने कहा संदर्भ हटाकर एक लाइन या कुछ अंश के आधार पर ट्रोलिंग जैसी चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। हम अपना ध्यान अपने कर्तव्यों से हटाकर सोशल मीडिया पर कही जा रही बातों पर केंद्रित करेंगे तो न्याय को निश्चित रूप से नुकसान होगा।

सीजेआई ने अपने करीब 15 माह के कार्यकाल के एजेंडे के बारे में कहा कि वह लंबित मुकदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और मौजूदा सिस्टम को सुव्यविस्थत करेंगे। साथ ही मध्यस्थता प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ऐसी व्यवस्था बनाना महत्वपूर्ण है जहां देश के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय और उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

नियुक्तियों में योग्यता, अनुभव, निष्ठा और स्वभाव पर जोर

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया की कॉलेजियम प्रणाली में सुधार के बारे में सीजेआई ने कहा कि पारदर्शिता पर सुधार हुए हैं और आगे गुंजाइश हमेशा रहती है। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्टों में जजों की नियुक्ति में उनका उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, सत्यनिष्ठा और न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए आवश्यक स्वभाव पर विशेष जोर होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Dec 2025 06:26 am

Hindi News / National News / सोशल मीडिया को लेकर CJI सूर्यकांत ने कही बड़ी बात, लोगों को दी यह सलाह

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.