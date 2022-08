Monsoon Session: लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा- देश में मंदी का सवाल ही नहीं

FM Nirmala Sitharaman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में हैं। जिस तरह से दुनिया मेंपर महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध ने अपना प्रभाव डाला है उस स्थिति में भी भारत खड़ा रहा जिसका श्रेय देश की जनता और सभी राज्य की सरकारों को जाता है।

देश में महंगाई को लेकर चल रही बहस पर आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। कोरोना संकट के बावजूद भारत में स्थिति अन्य के मुकाबले बेहतर है और ऐसे में भारत में मंदी का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान विपक्ष को वित्त मंत्री ने जमकर झाड़ लगाई और कहा कि बिना डाटा के आज करीब 30 सांसदों ने महंगाई की बात कही। ये डाटा से अधिक राजनीतिक ऐंगल पर अधिक चर्चा कर रहे। वित्त मंत्री ने जब जवाब देना शुरू किया तो कांग्रेस ने बीच में वॉकआउट कर दिया।

No question of India getting into recession or stagflation: FM Nirmala Sitharaman