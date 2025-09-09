महिला का जबरन धर्मांतरण करवा किया निकाह और ले गए हजारों किलोमीटर दूर, मां ने ऐसे बचाई बेटी की जान

नोएडा में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां गौतमबुद्ध नगर के फेज-3 थाना क्षेत्र में एक मुश्लिम युवक ने पहले एक शादीशुदा महिला को अपने प्रेमजाल में फंसाया और फिर जबरन उसका धर्मांतरण करवा उससे निकाह कर लिया। बाद में आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ महिला को लेकर फरार हो गया। जिसके बाद महिला की मां ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महिला को तमिलनाडु के चेन्नई से सुरक्षित बरामद किया और मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया।