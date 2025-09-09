Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

महिला का जबरन धर्मांतरण करवा किया निकाह और ले गए हजारों किलोमीटर दूर, मां ने ऐसे बचाई बेटी की जान

नोएडा के युवक ने पहले महिला का जबरन धर्मांतरण करवा उससे निकाह किया और फिर उसे लेकर गायब हो गया । महिला की मां की शिकायत पर पुलिस ने उसे चेन्नई से बरामद किया।

भारत

Himadri Joshi

Sep 09, 2025

Noida man forcefully coverted women
जबरन धर्मांतरण करवा किया निकाह, कोर्ट के आदेश पर महिला चेन्नई से बरामद (फोटो - आईएएनएस)

नोएडा में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां गौतमबुद्ध नगर के फेज-3 थाना क्षेत्र में एक मुश्लिम युवक ने पहले एक शादीशुदा महिला को अपने प्रेमजाल में फंसाया और फिर जबरन उसका धर्मांतरण करवा उससे निकाह कर लिया। बाद में आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ महिला को लेकर फरार हो गया। जिसके बाद महिला की मां ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महिला को तमिलनाडु के चेन्नई से सुरक्षित बरामद किया और मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

मां ने शिकायत में अनहोनी की आशंका जताई

गढ़ी चौखंडी की रहने वाली महिला की मां की याचिका के अनुसार, 3 अगस्त को राजा मियां उर्फ एहसान हुसैन और उसका साथी जहीर बाबू उनकी बेटी को घर से ले गए थे। मां ने अपनी याचिका में बेटी को बंधक बनाने और उसके साथ अनहोनी होने की आशंका जताई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को महिला को बरामद कर उसे 8 सितंबर तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला की जांच शुरु कर दी थी।

ये भी पढ़ें

दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का किया भंडाफोड़, एक साल से भी कम उम्र के 6 मासूमों को बचाया
राष्ट्रीय
Delhi Police busted child trafficking racket

महिला को पढ़ा रहे थे शरिया कानून

इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से महिला को चेन्नई से बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक महिला का अभी अपने पती से तलाक नहीं हुआ है और उसके एक छह साल का बच्चा भी है। महिला ने अपने पती पर उत्पीड़न और अत्याचार का आरोप लगाया था, हालांकी वह पुलिस के समझाने पर घर लौटने को तैयार हो गई थी। महिला से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गई है और अब शरिया कानून का ज्ञान ले रही है।

पहले बदला नाम फिर किया निकाह

पुलिस के अनुसार, आरोपी राजा मियां बिहार के सीवान का रहने वाला था और उसने धोखे और धमकी के बल पर महिला का धर्म परिवर्तन कराया और उसका नाम बदलकर खुशबू खातून रख दिया था। महिला का नाम बदलने के बाद आरोपी ने 1 मई को गाजियाबाद के बहरामपुर गांव में उससे निकाह कर लिया। पुलिस जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि आरोपी और उसके परिवार ने निकाहनामा में महिला के पिता का नाम फर्जी लिखा था। साथ ही आरोपी का परिवार ने महिला का फर्जी परिवार बन कर निकाह करवाने में मदद की था।

आरोपी के परिवार ने भी दिया उसका साथ

आरोपी की मां अनीशा बेगम महिला की फूफी और उसका भाई इरशाद महिला का सगा भाई बनकर यह निकाह करवाया था। इस दौरान काजी मोहम्मद अजीमुद्दीन की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी राजा मियां, उसके पिता बिस्मिल्ला मियां और मां अनीशा बेगम को गाजियाबाद के बहरामपुर से गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में आरोपी के भाई इरशाद और काजी मोहम्मद अजीमुद्दीन की तलाश अभी जारी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Sept 2025 01:15 pm

Published on:

09 Sept 2025 12:50 pm

Hindi News / National News / महिला का जबरन धर्मांतरण करवा किया निकाह और ले गए हजारों किलोमीटर दूर, मां ने ऐसे बचाई बेटी की जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.