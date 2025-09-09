महिला का जबरन धर्मांतरण करवा किया निकाह और ले गए हजारों किलोमीटर दूर, मां ने ऐसे बचाई बेटी की जान

नोएडा में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां गौतमबुद्ध नगर के फेज-3 थाना क्षेत्र में एक मुश्लिम युवक ने पहले एक शादीशुदा महिला को अपने प्रेमजाल में फंसाया और फिर जबरन उसका धर्मांतरण करवा उससे निकाह कर लिया। बाद में आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ महिला को लेकर फरार हो गया। जिसके बाद महिला की मां ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महिला को तमिलनाडु के चेन्नई से सुरक्षित बरामद किया और मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया।
गढ़ी चौखंडी की रहने वाली महिला की मां की याचिका के अनुसार, 3 अगस्त को राजा मियां उर्फ एहसान हुसैन और उसका साथी जहीर बाबू उनकी बेटी को घर से ले गए थे। मां ने अपनी याचिका में बेटी को बंधक बनाने और उसके साथ अनहोनी होने की आशंका जताई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को महिला को बरामद कर उसे 8 सितंबर तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला की जांच शुरु कर दी थी।
इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से महिला को चेन्नई से बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक महिला का अभी अपने पती से तलाक नहीं हुआ है और उसके एक छह साल का बच्चा भी है। महिला ने अपने पती पर उत्पीड़न और अत्याचार का आरोप लगाया था, हालांकी वह पुलिस के समझाने पर घर लौटने को तैयार हो गई थी। महिला से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गई है और अब शरिया कानून का ज्ञान ले रही है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी राजा मियां बिहार के सीवान का रहने वाला था और उसने धोखे और धमकी के बल पर महिला का धर्म परिवर्तन कराया और उसका नाम बदलकर खुशबू खातून रख दिया था। महिला का नाम बदलने के बाद आरोपी ने 1 मई को गाजियाबाद के बहरामपुर गांव में उससे निकाह कर लिया। पुलिस जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि आरोपी और उसके परिवार ने निकाहनामा में महिला के पिता का नाम फर्जी लिखा था। साथ ही आरोपी का परिवार ने महिला का फर्जी परिवार बन कर निकाह करवाने में मदद की था।
आरोपी की मां अनीशा बेगम महिला की फूफी और उसका भाई इरशाद महिला का सगा भाई बनकर यह निकाह करवाया था। इस दौरान काजी मोहम्मद अजीमुद्दीन की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी राजा मियां, उसके पिता बिस्मिल्ला मियां और मां अनीशा बेगम को गाजियाबाद के बहरामपुर से गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में आरोपी के भाई इरशाद और काजी मोहम्मद अजीमुद्दीन की तलाश अभी जारी है।