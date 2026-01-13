उत्तर भारत में शीतलहर का सितम: दिल्ली-पंजाब में रेड अलर्ट, राजस्थान में माइनस पहुंचा पारा, जानें राहत की तारीख

Cold Wave North India: उत्तर भारत के कई राज्यों में शीत लहर के असर से सर्दी और तीखी हो गई है। कई राज्यों में गंभीर शीत दिवस की स्थिति बन गई। राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, कच्छ, सौराष्ट्र में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कई जगह तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया।