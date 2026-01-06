उत्तर भारत में मौसम का टॉर्चर: दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में 5 दिन भारी, कोहरे ने रोकी ट्रेनों की राह

वहीं उत्तर भारत व मध्य भारत के अन्य राज्यों के कई शहरों का न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने से स्थितियां विकट हो रही है। दिन के समय कुछ समय तक जरूर तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन रात, सुबह और शाम के बाद पारा अचानक कम हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगामी पांच दिन तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया है।