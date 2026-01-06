6 जनवरी 2026,

मंगलवार

उत्तर भारत में मौसम का टॉर्चर: दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में 5 दिन भारी, कोहरे ने रोकी ट्रेनों की राह

IMD Red Alert: उत्तर भारत में मौसम का टॉर्चर शुरू हो गया है। IMD ने 10 जनवरी तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में 'कोल्ड वेव' और 'रेड अलर्ट' जारी किया है। कश्मीर-हिमाचल में पारा -6 डिग्री तक गिरा, जिससे जनजीवन ठप है और कोहरे के कारण ट्रेन-फ्लाइट्स पर ब्रेक लग गया है। जानें अपने शहर के तापमान का ताजा हाल और बचाव के उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 06, 2026

North India Cold Wave

उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का डबल अटैक। खराब दृश्यता की वजह से रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित। (File Photo - IANS)

North India Cold Wave Alert: उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, ठंडी हवाओं और घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पहाड़ी राज्य जम्मू-कश्मीर व हिमाचल व उत्तराखंड में जहां कई जगहों का तापमान माइनस 2 से माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पर आने से जनजीवन ठप सा हो गया है।

वहीं उत्तर भारत व मध्य भारत के अन्य राज्यों के कई शहरों का न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने से स्थितियां विकट हो रही है। दिन के समय कुछ समय तक जरूर तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन रात, सुबह और शाम के बाद पारा अचानक कम हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगामी पांच दिन तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया है।

राजधानी दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कश्मीर और हिमाचल में पारा माइनस में चला गया है। ठंड की वजह से एयरपोर्ट्स पर दृश्यता कम होने से उड़ानें देरी से चल रही हैं, जबकि रेल और सड़क यातायात में भी बाधाएं आ रही हैं। इससे उड़ानें, ट्रेनें और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, साथ ही कई जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए है तो कुछ जगहों पर समय बदला गया है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी है, क्योंकि ठंड से सांस की बीमारियां बढ़ सकती हैं। बर्फीली हवाओं ने राजस्थान, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है।

आइएमडी ने चेतावनी दी है कि आगामी पांच दिन यानी 10 जनवरी तक स्थिति गंभीर बनी रहेगी। उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में घना कोहरा बना रहेगा। उसके बाद हल्की राहत मिल सकती है। आमजन से अपील की है कि वे गर्म कपड़े पहनें, अलाव का इस्तेमाल करें और जरूरतमंदों की मदद करें।

प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान

क्रमशहरन्यूनतम तापमान (°C)
1दिल्ली7.4
2चंडीगढ़7.0
3जयपुर8.0
4भोपाल10.0
5लखनऊ9.0
6प्रयागराज7.0
7वाराणसी7.0
8जोधपुर10.0
9उदयपुर9.0
10अहमदाबाद12.0
11रायपुर13.0
12सीकर6.0
13अजमेर8.0
14खुजराहो8.0
15इंदौर10.0
16अमृतसर5.0
17जम्मू−6.0
18श्रीनगर−2.0
19मनाली−5.0
20शिमला2.0
21देहरादून5.0

सर्दी का असर : कहां कितना प्रभाव

क्षेत्र / शहरतापमान (°C)सर्दी का प्रभाव
जम्मू, श्रीनगर−2बर्फबारी और माइनस तापमान, सड़कें बंद, पर्यटन गतिविधियां प्रभावित
मनाली, शिमला, देहरादून−5 से 5भारी ठंड, बर्फबारी से यातायात बाधित, स्कूल बंद, स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा
दिल्ली-एनसीआर7.4घना कोहरा व स्मॉग, उड़ानें व ट्रेनें देरी से, AQI खराब, गरीबों पर स्वास्थ्य असर
चंडीगढ़, अमृतसर5–7कड़ाके की ठंड, सड़क यातायात प्रभावित, 7 जनवरी तक कोल्ड वेव अलर्ट
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, अजमेर (राजस्थान)6–10ठंडी लहर, ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों पर असर, राजमार्गों पर कोहरा
भोपाल, इंदौर, खजुराहो (मध्य प्रदेश)8–10कोहरे से दैनिक जीवन प्रभावित, रेल संचालन बाधित
लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)7–9घना कोहरा, ट्रेनें रद्द, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ीं, परिवहन जोखिम भरा
अहमदाबाद, रायपुर12–13अपेक्षाकृत कम असर, लेकिन उत्तर भारत की ठंड का अप्रत्यक्ष प्रभाव

Rajasthan Weather : अब आए सर्दी के दिन…हांड भी कांपने लगे, दिन में अलाव जले
कोटा
Kota Weather

संबंधित विषय:

#WeatherNews

up weather

weatehr news

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

06 Jan 2026 03:29 am

Hindi News / National News / उत्तर भारत में मौसम का टॉर्चर: दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में 5 दिन भारी, कोहरे ने रोकी ट्रेनों की राह

