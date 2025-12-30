उत्तर भारत में अगले 2 दिन और मुश्किल, IMD ने जारी किया अलर्ट

उत्तर भारत में अलर्ट (IANS)
IMD Coldwave Alert: उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में सोमवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम होने से सड़कें, रेल और हवाई सेवा ठप सी हो गई। कोहरे के साथ प्रदूषण मिलकर स्मॉग बना, जिससे दिल्ली की हवा 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई।
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर रनवे दृश्यता 50 मीटर से नीचे गिरने से कुल 128 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। इनमें 64 आगमन और 64 प्रस्थान शामिल हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा उड़ानें आधे घंटे से चार घंटे तक देरी से चलीं। दिल्ली आने वाली आठ उड़ानें जयपुर, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में डायवर्ट कर दी गईं। कैट-3 तकनीक होने के बावजूद सुरक्षा कारणों से ऑपरेशन प्रभावित रहे।
कोहरे और प्रदूषण के कारण रेल सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुईं। दिल्ली आने वाली 90 से अधिक ट्रेनें दो से 15 घंटे देरी से पहुंचीं। दिल्ली से रवाना होने वाली कई ट्रेनें भी लेट हुईं। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में शताब्दी, गतिमान और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें घंटों देर से चलीं। जम्मू स्टेशन पर एक दर्जन ट्रेनें लेट पहुंचीं।
घने कोहरे से हाईवे और सड़कों पर दृश्यता 50-200 मीटर तक सीमित रही। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक और कैंटर की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तर भारत के हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए।
दिल्ली में AQI 401-402 तक पहुंचा, जो 'गंभीर' श्रेणी में है। आनंद विहार में सबसे ज्यादा 455 दर्ज। हवा नहीं चलने से स्मॉग छाया रहा। न्यूनतम तापमान 8.3°C पर पहुंचा।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार और 31 दिसंबर के लिए भी मध्यम से घना कोहरा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग