उत्तर भारत में अगले 2 दिन और मुश्किल, IMD ने जारी किया अलर्ट

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर रनवे दृश्यता 50 मीटर से नीचे गिरने से कुल 128 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। इनमें 64 आगमन और 64 प्रस्थान शामिल हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा उड़ानें आधे घंटे से चार घंटे तक देरी से चलीं। दिल्ली आने वाली आठ उड़ानें जयपुर, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में डायवर्ट कर दी गईं। कैट-3 तकनीक होने के बावजूद सुरक्षा कारणों से ऑपरेशन प्रभावित रहे।