अब नॉर्थ कोरिया ने लेदर जैकेट पहनने पर लगा दी पाबंदी, आखिर तानाशाह ने क्यों लिया ऐसा फैसला ?

नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के लेदर जैकेट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब देश में लंबी लेदर ट्रेंच कोट्स की न तो बिक्री होगी और न ही इन्हें कोई भी शख्स खरीदकर पहन सकेगा।

north korea bans leather coats to citizens for copy kim jong uns look