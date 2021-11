नरम नहीं पड़े हैं सिद्धू के तेवर, अपनी ही सरकार को दी चेतावनी, ड्रग्स पर रिपोर्ट जारी करें नहीं तो करूंगा भूख हड़ताल

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की चन्नी सरकार को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर सरकार ड्रग्स पर रिपोर्ट जारी नहीं करती है तो मैं भूख हड़ताल करूंगा।

sidhu says will do hunger strike if govt not issued drugs report