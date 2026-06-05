अन्नामलाई के मन में क्या है, सोशल मीडिया के जरिए आज खुलकर रखेंगे अपने मन की बात

अन्नामलाई का मानना है कि तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनने के बाद राज्य की सियासत में एक नया बदलाव आया है। वे अब स्वायत्त होकर नए पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। उनकी शुरुआत एक आंदोलन के रूप में होगी या वे अपने आंदोलन को राजनीतिक पार्टी का रूप देंगे। उनके समर्थकों को विश्वास है कि वे नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इस मामले में भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने गुरुवार दोपहर को स्पष्ट किया था कि अन्नामलाई ने नई पार्टी शुरू करने को लेकर किसी से कोई चर्चा नहीं की है और पार्टी से कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उनके बीच किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की दरार अफवाहें हैं।