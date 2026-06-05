सीबीएसई 12वीं रिजल्ट विवाद ने पकड़ा राजनीतिक रंग, पीएमओ तक पहुंची गड़बड़ियों की गूंज

CBSE: नीट के बाद सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में ढेरों गड़बड़ियां और ठेके पर सवाल उठने के चलते अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की नजरें भी इस पर टिक गई हैं। नीट पेपर लीक मामले में पीएमओ ने सीधे निगरानी शुरू की थी। दरअसल, सीबीएसई 12वीं परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते पूरे देश में युवाओं में आक्रोश है। हर दिन नई गड़बड़ी सामने आने के चलते पीएमओ को इस मामले में अपडेट लेने की स्थिति बनी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने और सोनम वांगचुक के समर्थन के चलते यह मामला सीधे तौर पर अब सियासी पिच पर आ गया है। ऐसे में आगे सीबीएसई को लेकर और बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं।