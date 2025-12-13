अब पाकिस्तानी भी पढ़ेंगे भगवद गीता, महाभारत और संस्कृत, पाकिस्तान के इस यूनिवर्सिटी में होगी पढ़ाई

यह खबर सुनकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अब पाकिस्तान में भी संस्कृत भाषा की पढ़ाई शुरू हुई है। साथ ही महाभारत और भगवद् गीता भी पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि पहली बार पाकिस्तान में औपचारिक रूप से संस्कृत भाषा की पढ़ाई शुरू की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (LUMS) ने संस्कृत का विशेष कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें महाभारत और भगवद् गीता के संस्कृत श्लोकों को पढ़ना, सही उच्चारण और अर्थ की व्याख्या कराई जाएगी। संस्कृत के प्रोफेसर का मानना है कि भाषा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, नैतिक मूल्यों और जीवन की सच्चाइयों को समझने का माध्यम भी है।