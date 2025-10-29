अब 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर…बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने खेला मास्टर स्ट्रोक, जानें और क्या कहा

तेजस्वी यादव ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया (Photo-IANS)
बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव ने लोगों से बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार की सत्ता में महागठबंधन आता है तो 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इस दौरान मंच पर तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे।
चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यावद ने मौजूद लोगों से कई वादे किए। उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और मानदेय 30,000 रुपए होगा, संविदाकर्मियों और आउटसोर्सिंग वालों को स्थायी किया जाएगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सरकार बनते ही करप्शन, क्राइम पर कड़ा एक्शन होगा और अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी।
इस दौरान उन्होंने नीतीश और मोदी सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा- बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और केंद्र में 11 साल से नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद भी आपको कोई कारखाना, अस्पताल या अच्छा विश्वविद्यालय नहीं मिला। युवाओं को रोजगार नहीं मिला। जो सरकार आपको 20 साल में कुछ नहीं दे पाई, वो 5 साल में क्या ही देगी? हम बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, पलायन को खत्म कर, अपराध मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। बिहार को नंबर 1 बनाना चाहते हैं।
बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा- नीतीश कुमार को बीजेपी द्वारा कठपुतली बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार को बीजेपी रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चला रही है।
उन्होंने कहा- लेकिन हम बिहारियों को उस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा जो बाहरी लोगों द्वारा नियंत्रित है, जो वोट तो बिहार में मांगते हैं लेकिन केवल गुजरात में कारखाने लगाने की परवाह करते हैं।
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।
