अब 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर…बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने खेला मास्टर स्ट्रोक, जानें और क्या कहा

इस दौरान उन्होंने नीतीश और मोदी सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा- बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और केंद्र में 11 साल से नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद भी आपको कोई कारखाना, अस्पताल या अच्छा विश्वविद्यालय नहीं मिला। युवाओं को रोजगार नहीं मिला। जो सरकार आपको 20 साल में कुछ नहीं दे पाई, वो 5 साल में क्या ही देगी? हम बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, पलायन को खत्म कर, अपराध मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। बिहार को नंबर 1 बनाना चाहते हैं।