बीते कुछ दिनों से बिहार सरकार शराबबंदी के मुद्दे पर काफी सख्त है। वहीं अब बिहार में शराब तस्करों की ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी, जिससे राज्य में अवैध शराब के व्यापार को जड़ से खत्म किया जा सके।

Now liquor smugglers in Bihar will be monitored with a drone camera