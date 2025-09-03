प्राइवेट कंपनियों में 9 नहीं अब 10 घंटे करना पड़ेगा काम, महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने निजी कंपनियों में दैनिक कार्य 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अधिकारी ने इस फैसले को लेकर कहा कि इसका मकसद निवेश आकर्षित करना और रोजगार बढ़ाना है। इसके अलावा श्रमिकों के अधिकारों की भी रक्षा करना है।