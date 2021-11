Delhi: अफगानिस्तान की स्थिति पर 8 देशों के NSA ने जताई चिंता, डोभाल बोले- अफगानों की करेंगे मदद

नई दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ( NSA ) की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। यह बैठक अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबानी सरकार के काबिज होने से पैदा हुईं चुनौतियों के मद्देनजर आयोजित की गई है।

क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में अफगानिस्तान के घटनाक्रम, अफगान की धरती से आतंकवाद के संभावित खतरे और युद्ध से जर्जर देश में मानवीय संकट पर चर्चा की गई। आठ देशों के NSA ने जहां अफगानिस्तान के हालातों पर चिंता जताई वहीं अजीत डोभाल ने अफगानों की मदद में सहयोग देने की बात कही।

It is a privilege for India to host this dialogue today. We have been keenly watching the developments in Afghanistan. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbours and the region: NSA Ajit Doval pic.twitter.com/l1W2x3IqvV