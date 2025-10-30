स्कूल में पिन निगलने से सातवीं कक्षा के छात्र की मौत, परिवार ने लगाया गंभीर आरोप

Odisha: ओडिशा के कंधमाल जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। कंधमाल जिले के एक सरकारी स्कूल में 15 अक्टूबर को सातवीं कक्षा के छात्र ने नोटिस बोर्ड से पिन निगल ली। इलाज में देरी के कारण 26 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। परिवार ने शिक्षकों पर गंभीरता न दिखाने और अस्पताल पहुंचाने में विलंब का आरोप लगाया है।