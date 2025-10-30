रांची में दर्दनाक हादसा: पलटी पिकअप से चार लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

सड़क हादसा (फाइफ फोटो)
Ranchi Bundu Road Accident: झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। रांची-टाटा हाईवे पर ग्रामीणों से भरी पिकअप वैन पलट गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा बुंडू थाना क्षेत्र में उस वक्त हुआ, जब आदिवासी संगठनों की ओर से बुलाई गई जन आक्रोश रैली में शामिल होने जा रहे ग्रामीणों से भरी एक पिकअप सवारी वैन रांची-टाटा हाईवे पर गोसाईडीह गांव के पास पलट गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई।
हादसे के बारे में पुलिस ने बताया कि चलती हुई पिकअप का टायर अचानक फट गया। इसके बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खेत में पलट गया। वाहन में ऊपर और नीचे बैठे कई लोग उसके नीचे दब गए। चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है।
इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान हो गई है। पुलिस के मुताबिक, ब्रजकिशोर मुंडा (35), रासबिहारी मुंडा (45), डोमन सिंह मुंडा (48) और जगरनाथ सिंह मुंडा (55) के रूप में मृतकों की पहचान की गई है। सभी मृतक बुंडू थाना क्षेत्र के सिगिद और ऊपर बालालौंग गांव के रहने वाले थे।
हादसे पर दुख जताते हुए विधायक विकास कुमार मुंडा ने कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकारी मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि सभी लोग अड़की के बिरड़ीह गांव से बुंडू के ताऊ मैदान में आयोजित आदिवासी जनाक्रोश रैली में शामिल होने जा रहे थे। दुखद हादसे के बाद प्रस्तावित जन आक्रोश रैली को स्थगित कर दिया है। इस हादसे के बाद आसपास के इलाके में शोक की लहर छा गई है।
