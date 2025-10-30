Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रांची में दर्दनाक हादसा: पलटी पिकअप से चार लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

Ranchi Bundu Road Accident: रांची-टाटा हाईवे पर ग्रामीणों से भरी पिकअप वैन पलट गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए।

2 min read
Google source verification

रांची

image

Shaitan Prajapat

Oct 30, 2025

Accident

सड़क हादसा (फाइफ फोटो)

Ranchi Bundu Road Accident: झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। रांची-टाटा हाईवे पर ग्रामीणों से भरी पिकअप वैन पलट गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा बुंडू थाना क्षेत्र में उस वक्त हुआ, जब आदिवासी संगठनों की ओर से बुलाई गई जन आक्रोश रैली में शामिल होने जा रहे ग्रामीणों से भरी एक पिकअप सवारी वैन रांची-टाटा हाईवे पर गोसाईडीह गांव के पास पलट गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई।

टायर फटने से बिगड़ गया पिकअप का संतुलन

हादसे के बारे में पुलिस ने बताया कि चलती हुई पिकअप का टायर अचानक फट गया। इसके बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खेत में पलट गया। वाहन में ऊपर और नीचे बैठे कई लोग उसके नीचे दब गए। चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है।

इस प्रकार हुई मृतकों की पहचान

इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान हो गई है। पुलिस के मुताबिक, ब्रजकिशोर मुंडा (35), रासबिहारी मुंडा (45), डोमन सिंह मुंडा (48) और जगरनाथ सिंह मुंडा (55) के रूप में मृतकों की पहचान की गई है। सभी मृतक बुंडू थाना क्षेत्र के सिगिद और ऊपर बालालौंग गांव के रहने वाले थे।

आदिवासी जनाक्रोश रैली में भाग लेने जा रहे थे लोग

हादसे पर दुख जताते हुए विधायक विकास कुमार मुंडा ने कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकारी मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि सभी लोग अड़की के बिरड़ीह गांव से बुंडू के ताऊ मैदान में आयोजित आदिवासी जनाक्रोश रैली में शामिल होने जा रहे थे। दुखद हादसे के बाद प्रस्तावित जन आक्रोश रैली को स्थगित कर दिया है। इस हादसे के बाद आसपास के इलाके में शोक की लहर छा गई है।

ये भी पढ़ें

Weather Update: अगले चार दिन इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
राष्ट्रीय
Heavy Rain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Oct 2025 08:54 pm

Published on:

30 Oct 2025 08:53 pm

Hindi News / National News / रांची में दर्दनाक हादसा: पलटी पिकअप से चार लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

चिराग पासवान की सभा में सेल्फी के लिए बेकाबू हुई भीड़, पुलिस लाठीचार्ज करने ही वाली थी कि… मंत्री बोले- नहीं चलेगी एक भी लाठी

वैशाली में चिराग पासवान
पटना

मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में अनंत सिंह की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव के पहले चरण की 91 सीटें ‘रेड अलर्ट’ घोषित, 75% विधानसभा क्षेत्रों में 3 से ज्यादा उम्मीदवार पर आपराधिक मामले

bihar elections
पटना

Indian Railways: गया जी-शकूर बस्ती छठ स्पेशल ने बनाया इतिहास, बनी DFC कॉरिडोर पर दौड़ने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन

indian railways
गया

बिहार चुनाव 2025: राहुल गांधी के खिलाफ BJP ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, PM मोदी को लेकर कही थी ये बात

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.