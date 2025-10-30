रांची में दर्दनाक हादसा: पलटी पिकअप से चार लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

Ranchi Bundu Road Accident: झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। रांची-टाटा हाईवे पर ग्रामीणों से भरी पिकअप वैन पलट गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा बुंडू थाना क्षेत्र में उस वक्त हुआ, जब आदिवासी संगठनों की ओर से बुलाई गई जन आक्रोश रैली में शामिल होने जा रहे ग्रामीणों से भरी एक पिकअप सवारी वैन रांची-टाटा हाईवे पर गोसाईडीह गांव के पास पलट गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई।