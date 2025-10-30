पूर्व माओवादी की नई शुरुआत: अब ओडिशा ब्लड बैंक में सुरक्षा गार्ड, आत्मसमर्पण की प्रेरणादायक कहानी

धनंजय ने लगभग 14-15 साल तक माओवादी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। वह गुम्मा क्षेत्र समिति का डिवीजनल कमेटी मेंबर (DCM) और 2009 में कालीमेला क्षेत्र का सक्रिय सदस्य था। हत्या और आगजनी जैसी कई घटनाओं में संलिप्त रहने के बाद, उसने डीआईजी हिमांशु लाल के सामने हथियार डाल दिए। अब धनंजय मलकानगिरी ब्लड बैंक में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत हैं। वे उसी समुदाय की रक्षा कर रहे हैं, जिसका कभी विरोध करते थे।